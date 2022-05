Ok del Senato a Ddl concorrenza: da spiagge a idroelettrico, ecco alcune modifiche (Di lunedì 30 maggio 2022) Via libera dell'Aula del Senato al ddl concorrenza, dopo settimane di braccio di ferro in commissione Industria, in particolare da parte di Lega e Fi sulle concessioni demaniali. Un confronto che si è allentato solo dopo che il premier Mario Draghi ha imposto un 'aut aut' alle forze politiche della sua maggioranza in nome di una delle riforme chiave del Piano di ripresa e resilienza. Secondo il cronoprogramma che si è dato l'esecutivo, la delega, trasmessa dal governo a Palazzo Madama nel dicembre scorso, deve chiudersi nella prima metà di luglio per poter così consentire l'approvazione dei decreti attuativi entro l`anno, rispettando la scadenza del Pnrr.I Senatori hanno concentrato il loro esame su venti articoli e in commissione Industria è stata cancellata una norma del testo originario che riguardava le nuove procedure di nomina ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 30 maggio 2022) Via libera dell'Aula delal ddl, dopo settimane di braccio di ferro in commissione Industria, in particolare da parte di Lega e Fi sulle concessioni demaniali. Un confronto che si è allentato solo dopo che il premier Mario Draghi ha imposto un 'aut aut' alle forze politiche della sua maggioranza in nome di una delle riforme chiave del Piano di ripresa e resilienza. Secondo il cronoprogramma che si è dato l'esecutivo, la delega, trasmessa dal governo a Palazzo Madama nel dicembre scorso, deve chiudersi nella prima metà di luglio per poter così consentire l'approvazione dei decreti attuativi entro l`anno, rispettando la scadenza del Pnrr.Iri hanno concentrato il loro esame su venti articoli e in commissione Industria è stata cancellata una norma del testo originario che riguardava le nuove procedure di nomina ...

