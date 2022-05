No! Questa immagine non spiega la realtà dei fatti sul vaiolo delle scimmie (Di lunedì 30 maggio 2022) Diversi canali di disinformazione e di teorici del complotto stanno diffondendo l’idea che il vaiolo delle scimmie sia una «malattia impossibile» o che sia tutta una messinscena dei “Poteri forti” per controllare le masse. Il canale Telegram LiberaEspressione, che Open Fact-checking ha più volte evidenziato come fonte di disinformazione negazionista della Covid-19 e di evidenti pubblicazioni antisemite, ha condiviso un post e un’immagine utile allo scopo. Per chi ha fretta L’immagine condivisa dal canale Telegram LiberaEspressione insinua che il vaiolo delle scimmie si trovi solo in alcune parti del Mondo, come il continente africano, e non negli Stati Uniti, nei Paesi europei e in Australia, questi ultimi identificati come gli unici luoghi in ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Diversi canali di disinformazione e di teorici del complotto stanno diffondendo l’idea che ilsia una «malattia impossibile» o che sia tutta una messinscena dei “Poteri forti” per controllare le masse. Il canale Telegram LiberaEspressione, che Open Fact-checking ha più volte evidenziato come fonte di disinformazione negazionista della Covid-19 e di evidenti pubblicazioni antisemite, ha condiviso un post e un’utile allo scopo. Per chi ha fretta L’condivisa dal canale Telegram LiberaEspressione insinua che ilsi trovi solo in alcune parti del Mondo, come il continente africano, e non negli Stati Uniti, nei Paesi europei e in Australia, questi ultimi identificati come gli unici luoghi in ...

