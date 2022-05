Messi racconta l’omaggio a Maradona: «Non ricordavo di avere la 10 dei Newell’s. Trovarla fu incredibile» (Di lunedì 30 maggio 2022) Messi ha rilasciato una lunghissima intervista a Tyc Sports. E ha raccontato anche dell’omaggio che fece a Maradona dopo la sua morte. Dopo un gol, Leo si tolse la maglietta del Barça e restò con quella dei Newell’s Old Boys, la squadra argentina in cui hanno giocato entrambi. Fu un momento toccante. Ecco i retroscena. «La sera prima ero con Antonella (sua moglie, ndr). Eravamo stradiati e le dicevo: “devo fare qualcosa per Diego”. Ho il mio piccolo museo, con i trofei, con le magliette… Ho pensato: “vedrò cosa c’è”, con l’idea di prendere una maglietta dell’Argentina o qualcosa del genere. Sono salito. Lì c’è una porticina sempre chiusa, una specie di magazzino dove mettiamo le cose. Quel giorno era aperta e c’era una sedia. Sopra la sedia c’era la 10 dei Newell’s. Entrai e la vidi. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022)ha rilasciato una lunghissima intervista a Tyc Sports. E hato anche delche fece adopo la sua morte. Dopo un gol, Leo si tolse la maglietta del Barça e restò con quella deiOld Boys, la squadra argentina in cui hanno giocato entrambi. Fu un momento toccante. Ecco i retroscena. «La sera prima ero con Antonella (sua moglie, ndr). Eravamo stradiati e le dicevo: “devo fare qualcosa per Diego”. Ho il mio piccolo museo, con i trofei, con le magliette… Ho pensato: “vedrò cosa c’è”, con l’idea di prendere una maglietta dell’Argentina o qualcosa del genere. Sono salito. Lì c’è una porticina sempre chiusa, una specie di magazzino dove mettiamo le cose. Quel giorno era aperta e c’era una sedia. Sopra la sedia c’era la 10 dei. Entrai e la vidi. ...

Advertising

napolista : #Messi racconta l’omaggio a #Maradona: «Non ricordavo di avere la 10 dei Newell’s. Trovarla fu incredibile» A Tyc… - marlene_dodson1 : ?? non è servita a nulla? Ma state veramente messi così male da non comprendere l'evidenza e credere che chi ve la… - HawkeyePie : @lanf64 Se questo criminale racconta tali storie fantascientifiche... son messi male. - paci_ugo : @todorov_denis Dubito che sappia cosa sia una guerra o aver mai avuto a che fare con qualcosa di simile, io so chi… - walter0309 : @fattoquotidiano Ma se vi siete messi a piangere perché non vi hanno fatto entrare allora sarai tu il Jep Gambardel… -