Lo show kolossal di Elisa Le mie due anime sul palco

Advertising

Tiscali

"Odio quel film" E' ancora reperibile su Youtube l'intervista che Alec Guinness diede al Parkinson, celebre programma britannico, in cui spiegò perché accettò quel ruolo diventato mitico e poi ......passati 20 dal debutto delmusicale "Notre Dame de Paris", riescono ancora oggi ad emozionare e stupire un pubblico eterogeneo che non ha alcuna voglia di perdere quell'incredibile. ... Guinness: "Ho odiato Star Wars e il ruolo di Obi-Wan Kenobi". Che ora ritorna in una serie kolossal