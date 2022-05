Iv: Renzi, 'giornali non discutono contenuti 'Il Mostro', no congiura silenzio' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Sorpresa! 'Il Mostro' è stato la settimana scorsa il libro più venduto in Italia. Primo nella classifica generale, non nella saggistica. Non mi era mai successo prima, pur avendo scritto diversi altri libri. Voglio dirvi grazie, certo, e lo faccio volentieri". Così Matteo Renzi nella enews. "Ma devo anche condividere un pensiero: se anziché Matteo Renzi, il protagonista si fosse chiamato Mario Rossi, sarebbe scoppiato uno scandalo clamoroso. Invece, per il momento i giornali registrano il buon risultato in termini di vendite ma non discutono del merito, dei contenuti, dei fatti che sono dettagliatamente descritti ne 'Il Mostro'". "Delle due l'una: o mi sono inventato tutto, e allora ditemi dove sono le falsità contenute nel libro visto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Sorpresa! 'Il' è stato la settimana scorsa il libro più venduto in Italia. Primo nella classifica generale, non nella saggistica. Non mi era mai successo prima, pur avendo scritto diversi altri libri. Voglio dirvi grazie, certo, e lo faccio volentieri". Così Matteonella enews. "Ma devo anche condividere un pensiero: se anziché Matteo, il protagonista si fosse chiamato Mario Rossi, sarebbe scoppiato uno scandalo clamoroso. Invece, per il momento iregistrano il buon risultato in termini di vendite ma nondel merito, dei, dei fatti che sono dettagliatamente descritti ne 'Il'". "Delle due l'una: o mi sono inventato tutto, e allora ditemi dove sono le falsità contenute nel libro visto che ...

Advertising

BlobRai3 : I 'PRIMI!' ... SARANNO GLI 'ULTIMI!' ('Vangelo secondo Matteo'). 'Wow, primi! Mai un mio libro era stato in vetta a… - ivanopolit : @Stefimi63 @matteorenzi sorvolando su inezia ke il ritiro lo aveva annunciato il renzino stesso, non è il 'grumo' d… - CarloUlivi : @HoaraBorselli ?????? questa giornalistica stipendiati dai giornali di destra. Fa pure il dopo lavoro su i social. Gra… - alessan06045471 : @ItaliaViva @matteorenzi Dite al bomba renzi, che il suo libro il mostro non e' primo in classifica vendite in ital… - alessan06045471 : RT @alessan06045471: Dite al bomba renzi, che il suo libro il mostro non e' primo in classifica vendite in italia come lui scrive su twitte… -