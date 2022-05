Indicazioni operative per gli scrutini del II° Quadrimestre a.s. 21-22: Secondaria di I grado (Di lunedì 30 maggio 2022) Le operazioni di scrutinio saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe se appositamente delegato dal Dirigente Scolastico. I docenti assenti provvederanno a lasciare a disposizione i propri elementi di giudizio e dovranno essere, comunque, sostituiti dal DS. I docenti di sostegno, contitolari della classe, parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Le operazioni dio saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe se appositamente delegato dal Dirigente Scolastico. I docenti assenti provvederanno a lasciare a disposizione i propri elementi di giudizio e dovranno essere, comunque, sostituiti dal DS. I docenti di sostegno, contitolari della classe, parteciperanno alla valutazione di tutti gli alunni. Qualora L'articolo .

