Gucci entra nel mondo tech, con uno smartring: quanto costa e quali funzioni ha? (Di lunedì 30 maggio 2022) La marca lussuosa più famosa che ci sia, ovvero Gucci, ha lanciato sul mercato della tecnologia un nuovo anello smart che potrebbe interessarci per via di quello che abbia da proporre ad ognuno di noi. Ma che cosa ha di tanto speciale rispetto ad altri? Ne passerà di tempo prima di riuscire a vedere un altro prodotto simile – Computermagazine.itGucci ha ufficializzato di recente il suo primo smart ring, cioè un anello gioiello con funzioni altamente tecnologiche. Si presenta con due G intrecciate insiene a delle rifiniture in oro 18 carati che poggiano su una fascia in titanio rivestita in PVD. L’anello non nasce solo grazie a questo brand, ma anche dalla collaborazione con Oura – un marchio tech finlandese abbastanza conosciuto – che propone dei prodotti dediti al monitoraggio della salute. Ma è ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 30 maggio 2022) La marca lussuosa più famosa che ci sia, ovvero, ha lanciato sul mercato della tecnologia un nuovo anello smart che potrebbe interessarci per via di quello che abbia da proporre ad ognuno di noi. Ma che cosa ha di tanto speciale rispetto ad altri? Ne passerà di tempo prima di riuscire a vedere un altro prodotto simile – Computermagazine.itha ufficializzato di recente il suo primo smart ring, cioè un anello gioiello conaltamente tecnologiche. Si presenta con due G intrecciate insiene a delle rifiniture in oro 18 carati che poggiano su una fascia in titanio rivestita in PVD. L’anello non nasce solo grazie a questo brand, ma anche dalla collaborazione con Oura – un marchiofinlandese abbastanza conosciuto – che propone dei prodotti dediti al monitoraggio della salute. Ma è ...

Advertising

Magilla_agency : ??? #Gucci e #Faceit a tutela dei #gamer, #Zaira entra nel #metaverso, #TikTok testa i #videogame in chat e la… - CorriereLOGIN : @gucci è il primo marchio di moda di lusso a lanciarsi nel panorama degli #Esport - esportzy : Gucci entra aposta no @CSGO ?? - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Gucci entra negli e-sport con la Gucci Gaming Academy: Nasce la Gucci Gaming Academy, un'accademia nata per far crescere… - MrGadgetTech : Gucci entra negli e-sport con la Gucci Gaming Academy: Nasce la Gucci Gaming Academy, un'accademia nata per far cre… -

Courmayeur territorio d'eccellenza di Altagamma - Aostasera Courmayeur territorio di Altagamma. Il comune ai piedi del Monte Bianco entra ufficialmente nel gotha delle eccellenze di Altagamma International Honorary Council , la rete ... Gianfranco Ferrè, Gucci, ... Balmain entra nel metaverso con mintNFT Si tratta di una collezione prêt à porter ed accessori in partnership con la Mattel, che già aveva lanciato lo scorso anno un progetto simile con la casa di moda Gucci . L'idea del progetto NFT è ... Corriere della Sera Balmain entra nel metaverso con mintNFT Sempre più marchi della moda entrano nel metaverso e sfruttano gli NFT come nuovo modo per arrivare ai propri clienti ... Luisaviaroma entra nella moda circolare con Vestiaire collective Da oggi e fino alla fine dell'anno inizierà una partnership tra il luxury e-tailer e la piattaforma di second hand. Si tratta di un progetto che ... Courmayeur territorio di Altagamma. Il comune ai piedi del Monte Biancoufficialmente nel gotha delle eccellenze di Altagamma International Honorary Council , la rete ... Gianfranco Ferrè,, ...Si tratta di una collezione prêt à porter ed accessori in partnership con la Mattel, che già aveva lanciato lo scorso anno un progetto simile con la casa di moda. L'idea del progetto NFT è ... Gucci entra nel mondo degli eSport, annunciata la sua Gaming Academy Sempre più marchi della moda entrano nel metaverso e sfruttano gli NFT come nuovo modo per arrivare ai propri clienti ...Da oggi e fino alla fine dell'anno inizierà una partnership tra il luxury e-tailer e la piattaforma di second hand. Si tratta di un progetto che ...