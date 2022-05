Giro d’Italia 2022, l’ultima volta di un campione silenzioso come Vincenzo Nibali (Di lunedì 30 maggio 2022) Ieri si è concluso il Giro d’Italia 2022 con la cronometro delle Colline Veronesi che ha incoronato Jai Hindley. Tra i tanti motivi di interesse di questa frazione spiccava sicuramente il fatto che nei 17,4 km previsti dal percorso, Vincenzo Nibali avrebbe prodotto le ultime pedalate della sua carriera all’interno della Corsa Rosa. Questo Giro verrà ricordato anche e forse soprattutto come quello durante il quale lo Squalo ha annunciato il proprio ritiro dalle ciclismo, facendolo nella sua Messina, città d’arrivo della quinta tappa. Da quel momento non c’è stato un centro abitato o una strada attraversata dal Giro che non abbia visto un cartellone, uno striscione o delle urla dedicate al siciliano. Una vera e propria dichiarazione d’amore del popolo ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Ieri si è concluso ilcon la cronometro delle Colline Veronesi che ha incoronato Jai Hindley. Tra i tanti motivi di interesse di questa frazione spiccava sicuramente il fatto che nei 17,4 km previsti dal percorso,avrebbe prodotto le ultime pedalate della sua carriera all’interno della Corsa Rosa. Questoverrà ricordato anche e forse soprattuttoquello durante il quale lo Squalo ha annunciato il proprio ritiro dalle ciclismo, facendolo nella sua Messina, città d’arrivo della quinta tappa. Da quel momento non c’è stato un centro abitato o una strada attraversata dalche non abbia visto un cartellone, uno striscione o delle urla dedicate al siciliano. Una vera e propria dichiarazione d’amore del popolo ...

