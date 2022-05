Cessione Milan, in arrivo la firma di RedBird: Cardinale atteso oggi in città (Di lunedì 30 maggio 2022) Si avvicina la Cessione del Milan a RedBird. Cardinale è atteso oggi in città e la firma dovrebbe arrivare nella giornata di domani Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo Milan sta nascendo in queste ore. oggi Gerry Cardinale è atteso a Milano dagli Stati Uniti, domani firmerà il contratto preliminare che consegnerà virtualmente il club rossonero ad RedBird. Per il vero e proprio passaggio di proprietà, invece, occorrerà aspettare il closing e servirà più tempo, siamo nell’ordine di un paio di mesi ma di fatto il passaggio sta per concretizzarsi e il nuovo Milan sta per nascere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Si avvicina ladeline ladovrebbe arrivare nella giornata di domani Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovosta nascendo in queste ore.Gerryo dagli Stati Uniti, domani firmerà il contratto preliminare che consegnerà virtualmente il club rossonero ad. Per il vero e proprio passaggio di proprietà, invece, occorrerà aspettare il closing e servirà più tempo, siamo nell’ordine di un paio di mesi ma di fatto il passaggio sta per concretizzarsi e il nuovosta per nascere. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Tutto pronto per il cambio di proprietà del #Milan. Le firme per la cessione del club a #RedBird potrebbero esser… - AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter #Hauge all… - calciomercatoit : ??Oggi #RedBird a #Milano, domani la firma sul contratto preliminare e poi l'incontro con #Maldini?? - lccatt : RT @86_longo: ?? Cessione societaria #Milan: confermate le indiscrezioni di @cmdotcom dei giorni scorsi. Cardinale non era a Milano la scors… - gilnar76 : Cessione #Milan a RedBird: domani la firma di Cardinale. I dettagli #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -