Caterina Balivo: “Ho tre taglie in più”. La sua lezione sull’autostima (Di lunedì 30 maggio 2022) Caterina Balivo ha dimostrato di essere (ancora una volta) dalla parte delle donne: la conduttrice, da sempre promotrice della filosofia della body positivity, ha lanciato un bellissimo messaggio sul tempo che passa e sull’accettazione di sé, dando una grande lezione di autostima. Caterina Balivo e l’invito al body loving: la lezione sull’amore per sé stesse Lo sappiamo tutte, il tempo che passa può lasciare sul nostro corpo dei piccoli e grandi cambiamenti che non sempre siamo in grado di accettare. Non è della stessa opinione Caterina Balivo, che invece non ha affatto paura dell’età che avanza, accogliendo le trasformazioni del proprio corpo e le sue nuove forme. “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022)ha dimostrato di essere (ancora una volta) dalla parte delle donne: la conduttrice, da sempre promotrice della filosofia della body positivity, ha lanciato un bellissimo messaggio sul tempo che passa e sull’accettazione di sé, dando una grandedi autostima.e l’invito al body loving: lasull’amore per sé stesse Lo sappiamo tutte, il tempo che passa può lasciare sul nostro corpo dei piccoli e grandi cambiamenti che non sempre siamo in grado di accettare. Non è della stessa opinione, che invece non ha affatto paura dell’età che avanza, accogliendo le trasformazioni del proprio corpo e le sue nuove forme. “Oggi sono trein più. Ma non mi interessa conservare in eterno ...

