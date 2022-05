Anpi, il presidente Pagliarulo lancia le iniziative per il 2 giugno dalle Fosse Ardeatine: Gad Lerner intervista quattro partigiani – Video (Di lunedì 30 maggio 2022) “Siamo qui oggi in un luogo simbolo del martirio antifascista e partigiano: le Fosse Ardeatine. E proprio da questo luogo abbiamo pensato di lanciare le iniziative dell’Anpi per il 2 giugno, Festa della Repubblica”. Sono le parole del presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, che dal luogo dell’eccidio avvenuto il 24 marzo del 1944 ha presentato le iniziative dell’associazione dei partigiani per il 2 giugno. “Questa nostra Repubblica nata dal sacrificio di donne e uomini che lottarono, e dal dolore della guerra sognarono in grande: un’Italia di pace, libertà, democrazia”. Tra le iniziative, ci sono le Videointerviste per il Memoriale della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Siamo qui oggi in un luogo simbolo del martirio antifascista e partigiano: le. E proprio da questo luogo abbiamo pensato dire ledell’per il 2, Festa della Repubblica”. Sono le parole deldell’, Gianfranco, che dal luogo dell’eccidio avvenuto il 24 marzo del 1944 ha presentato ledell’associazione deiper il 2. “Questa nostra Repubblica nata dal sacrificio di donne e uomini che lottarono, e dal dolore della guerra sognarono in grande: un’Italia di pace, libertà, democrazia”. Tra le, ci sono leinterviste per il Memoriale della ...

