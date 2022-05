Addio ad Alex De Benedictis: cosa faceva per i Pooh (Di lunedì 30 maggio 2022) Aveva lavorato per diverso tempo con i Pooh, in particolare con Red Canzian che aveva officiato anche il suo matrimonio: a causa di una malattia si è spento Alex De Benedictis 49 anni. A darne conferma i membri del gruppo che hanno affidato ai social parole di affetto e di ricordo. Chi era Alex De Benedictis Nato a Napoli il 22 ottobre del 1972, Alex De Benedictis viveva nelle Canarie da diverso tempo e si occupava di organizzare eventi. Un lungo curriculum che lo ha visto molto impeganto anche nel mondo dello spettacolo italiano. Ricoprendo diversi ruoli, tra gli ultimi quello di band assistant dei Pooh durante la serie di concerti Pooh 50 – reunion. E tra tutti i membri del gruppo aveva un legame speciale con Red Canzian a cui De ... Leggi su dilei (Di lunedì 30 maggio 2022) Aveva lavorato per diverso tempo con i, in particolare con Red Canzian che aveva officiato anche il suo matrimonio: a causa di una malattia si è spentoDe49 anni. A darne conferma i membri del gruppo che hanno affidato ai social parole di affetto e di ricordo. Chi eraDeNato a Napoli il 22 ottobre del 1972,Deviveva nelle Canarie da diverso tempo e si occupava di organizzare eventi. Un lungo curriculum che lo ha visto molto impeganto anche nel mondo dello spettacolo italiano. Ricoprendo diversi ruoli, tra gli ultimi quello di band assistant deidurante la serie di concerti50 – reunion. E tra tutti i membri del gruppo aveva un legame speciale con Red Canzian a cui De ...

