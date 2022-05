A Modena va in scena il Festival del gioco: la kermesse e gli obiettivi (Di lunedì 30 maggio 2022) In tutte le salse, il gioco piace. Ancor di più se analogico. Almeno così dimostra Play – Festival del gioco, kermesse pensata per grandi e piccoli, singoli e famiglie. Centinaia e centinaia di appassionati che si riuniscono in quel di Modena. Obiettivo dichiarato dell’evento: far conoscere la funzione educativa del gioco. 20mila metri quadrati, 150 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 30 maggio 2022) In tutte le salse, ilpiace. Ancor di più se analogico. Almeno così dimostra Play –delpensata per grandi e piccoli, singoli e famiglie. Centinaia e centinaia di appassionati che si riuniscono in quel di. Obiettivo dichiarato dell’evento: far conoscere la funzione educativa del. 20mila metri quadrati, 150 L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Advertising

marfederzn : Le facciate non erano mai apparse sulla scena di modena. Prima hanno chiuso il prete in duomo per 20 anni, poi sono… - GazzChianti : SAN CASCIANO - San Casciano, memoria ed emozioni: a 30 anni dalla strage di Capaci flash mob degli studenti in piaz… - DonnaCarmen1 : @magicadespell78 @ludecri777 Ho visitato la Casa Museo in provincia di Modena, emozionante vedere dove viveva, le… -