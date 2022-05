Ucraina, Luttwak: “Salvini a Mosca? Inutile” (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sarebbe Inutile e non plausibile”. E’ come al suo solito ‘tranchant’ Edward Luttwak nel commentare con l’Adnkronos l’ipotesi di una missione di Matteo Salvini a Mosca per cercare di mediare un cessate un fuoco in Ucraina. “E’ impossibile per una persona, neanche Draghi è sufficiente, ci dovrebbero essere tre Paesi europei insieme, pensa un po’ se Salvini possa essere sufficiente, anche se ogni membro del suo partito lo dovesse accompagnare, e si sa che non tutti sono d’accordo, non conterebbe”, aggiunge il politologo americano, sempre molto attento alle vicende politiche italiane. “Lui ha avuto rapporti precedenti con Putin – aggiunge Luttwak parlando ancora del leader della Lega – ma non lo condanno perché dobbiamo ricordarci che tutti hanno avuto ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sarebbee non plausibile”. E’ come al suo solito ‘tranchant’ Edwardnel commentare con l’Adnkronos l’ipotesi di una missione di Matteoper cercare di mediare un cessate un fuoco in. “E’ impossibile per una persona, neanche Draghi è sufficiente, ci dovrebbero essere tre Paesi europei insieme, pensa un po’ sepossa essere sufficiente, anche se ogni membro del suo partito lo dovesse accompagnare, e si sa che non tutti sono d’accordo, non conterebbe”, aggiunge il politologo americano, sempre molto attento alle vicende politiche italiane. “Lui ha avuto rapporti precedenti con Putin – aggiungeparlando ancora del leader della Lega – ma non lo condanno perché dobbiamo ricordarci che tutti hanno avuto ...

