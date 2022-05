Tragedia a Peccioli: bimbo cade su una bottiglia di vetro e muore dissanguato (Di domenica 29 maggio 2022) Questa domenica pomeriggio si chiude con una notizia di cronaca di quelle che mai nessuno vorrebbe dare. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Pisa. Un vero e proprio dramma in un agriturismo di Peccioli. Secondo quanto riportano i media toscani, un bambino di 3 anni e mezzo è caduto da una scala mentre stava giocando; purtroppo il piccolo, in modo del tutto accidentale è andato a finire contro una bottiglia di vetro. A causa dell’imbatto la bottiglia si è rotta e il vetro lo ha ferito mortalmente tagliandogli la gola. Tragedia a Peccioli: bimbo di tre anni muore dissanguato Il piccolo, come si legge su La Nazione, è stato subito soccorso dal 118 (che ha inviato anche l’elisoccorso Pegaso, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 29 maggio 2022) Questa domenica pomeriggio si chiude con una notizia di cronaca di quelle che mai nessuno vorrebbe dare. Le ultime notizie arrivano dalla provincia di Pisa. Un vero e proprio dramma in un agriturismo di. Secondo quanto riportano i media toscani, un bambino di 3 anni e mezzo è caduto da una scala mentre stava giocando; purtroppo il piccolo, in modo del tutto accidentale è andato a finire contro unadi. A causa dell’imbatto lasi è rotta e illo ha ferito mortalmente tagliandogli la gola.di tre anniIl piccolo, come si legge su La Nazione, è stato subito soccorso dal 118 (che ha inviato anche l’elisoccorso Pegaso, ...

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Tragedia nel Pisano, scivola dalle scale e manda in frantumi una bottiglia di vetro: muore bimbo di 3 anni #peccioli… - infoitinterno : Cade e si ferisce a morte bimbo di 10 anni: tragedia in un agriturismo di Peccioli - jobwithinternet : RT @MediasetTgcom24: Tragedia nel Pisano, scivola dalle scale e manda in frantumi una bottiglia di vetro: muore bimbo di 3 anni #peccioli… - RaiNews : È successo a Peccioli, in provincia di Pisa. #Peccioli - MediasetTgcom24 : Tragedia nel Pisano, scivola dalle scale e manda in frantumi una bottiglia di vetro: muore bimbo di 3 anni… -