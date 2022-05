Traffico Roma del 29-05-2022 ore 18:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverde Roma veri trovati in studio Tiziano remondi Traffico intenso in direzione della capitale restano problemi su via Pontina dove per un incidente avvenuto all’altezza di via di Trigoria Ci sono code da via di Monte d’Oro Verso raccordo anulare più avanti altre cose a partire da Castel di Decima code poi sulla Roma Fiumicino sulla complanare in ingresso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare oltre al Traffico e se anche un incidente proseguendo in carreggiata esterna rallentamenti e code tra via Pontina ed Ardeatina si sta in fila su via Aurelia ad Aranova in direzione di Roma Traffico poi sulle diramazioni nello specifico sulla Nord in fila da Settebagni a Raccordo Anulare e sulla Sud a partire da Torrenova anticipiamo che dalle 23 di domani lunedì 30 maggio e fino ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverdeveri trovati in studio Tiziano remondiintenso in direzione della capitale restano problemi su via Pontina dove per un incidente avvenuto all’altezza di via di Trigoria Ci sono code da via di Monte d’Oro Verso raccordo anulare più avanti altre cose a partire da Castel di Decima code poi sullaFiumicino sulla complanare in ingresso lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare oltre ale se anche un incidente proseguendo in carreggiata esterna rallentamenti e code tra via Pontina ed Ardeatina si sta in fila su via Aurelia ad Aranova in direzione dipoi sulle diramazioni nello specifico sulla Nord in fila da Settebagni a Raccordo Anulare e sulla Sud a partire da Torrenova anticipiamo che dalle 23 di domani lunedì 30 maggio e fino ...

Advertising

Agenzia_Italia : ?? Più #auto che patenti, #Roma resta nella morsa del traffico _ 'A breve ci saranno provvedimenti seri e coraggios… - _Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - small_talk77 : RT @paola_tar: C'è un traffico Festeggiamenti in ogni angolo #Roma - Massi1926 : ??via Roma nziem a te il giorno 23....?? Uuuuuh il traffico ???? - GfcMcIta : @foresta233 Lo so, ma quando a Roma c'è traffico, senza elicottero come arrivi a Piazza San Pietro per l'aperitivin… -