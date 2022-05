Traffico Roma del 29-05-2022 ore 07:30 (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione nessuna segnalazione di Traffico in queste prime ore di domenica mattina quindi circolazione scorrevole sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo e sul grande raccordo a giustamente agevolati per lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 al di fuori dei centri abitati possibili deviazioni le limitazioni delle linee bus dalle 11 alle 13 per la festa patronale di Santa Maria Liberatrice al Testaccio prevista una Maratonina che partirà e tornerà davanti al sagrato della chiesa passando per Piazza Santa Maria Liberatrice piazza Testaccio via Bodoni e via Nicola zabaglia imprevisto per deviazioni quindi per le linee 83170 e 781 nei festivi nella zona di Porta Portese deviazioni per le linee bus 170 719 181 sono possibili infine i rallentamenti in zona San Pietro per la recita dell’angelus e la ... Leggi su romadailynews (Di domenica 29 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione diin queste prime ore di domenica mattina quindi circolazione scorrevole sul tratto Urbano della A24Teramo e sul grande raccordo a giustamente agevolati per lo stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 al di fuori dei centri abitati possibili deviazioni le limitazioni delle linee bus dalle 11 alle 13 per la festa patronale di Santa Maria Liberatrice al Testaccio prevista una Maratonina che partirà e tornerà davanti al sagrato della chiesa passando per Piazza Santa Maria Liberatrice piazza Testaccio via Bodoni e via Nicola zabaglia imprevisto per deviazioni quindi per le linee 83170 e 781 nei festivi nella zona di Porta Portese deviazioni per le linee bus 170 719 181 sono possibili infine i rallentamenti in zona San Pietro per la recita dell’angelus e la ...

