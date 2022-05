Stranger Things 4, gli autori spiegano perché hanno diviso la stagione in due parti (Di domenica 29 maggio 2022) I Duffer Brothers hanno spiegato perché la quarta stagione è stata divisa in due volumi e hanno ipotizzato tra quanto tempo potremo gustare la quinta ed ultima stagione su Netflix. Si ritorna ad Hawkins con la quarta stagione di Stranger Things, ma la location sarà molto più vasta con i nuovi episodi, soprattutto nel primo volume in uscita il 27 maggio 2022 su Netflix. Con il ritorno dell’acclamata serie fantasy, i fan potranno dilazionare la quarta stagione in due blocchi, ma soltanto di recente i Duffer Brothers hanno spiegato perché hanno avvertito l’esigenza di dividere in due la quarta stagione. Stranger ThingsMolto più ricca, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 29 maggio 2022) I Duffer Brothersspiegatola quartaè stata divisa in due volumi eipotizzato tra quanto tempo potremo gustare la quinta ed ultimasu Netflix. Si ritorna ad Hawkins con la quartadi, ma la location sarà molto più vasta con i nuovi episodi, soprattutto nel primo volume in uscita il 27 maggio 2022 su Netflix. Con il ritorno dell’acclamata serie fantasy, i fan potranno dilazionare la quartain due blocchi, ma soltanto di recente i Duffer Brothersspiegatoavvertito l’esigenza di dividere in due la quartaMolto più ricca, ...

