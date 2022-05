Sainz | ' Persa la vittoria per un giro dietro ad una macchina lenta'

Advertising

FormulaPassion : #Sainz:'Abbiamo perso la gara per il grande giro di ingresso di Perez. Bisogna rendere credito a lui e a Red Bull.… - slisky72 : Oh però Sainz neanche una parola su Charles nè di conforto nè altro, anzi parla di vittoria persa solo x sè stesso:… - RobertoAtzori : @ilciccio67 infatti il muretto doveva chiamare Leclerc non Sainz non appena la RedBull ha pittato Perez. E' li che… - Frances02409076 : RT @anperillo: Corsa persa ai box. Che peccato! La stagione, comunque, è ancora lunga e le rosse sono super competitive ?? #Ferrari #Leclerc… - vfasr11 : Quindi una posizione persa. Poi sai che Sainz sarà tirato con Perez (forse senza l'ostacolo Latifi sarebbe stato da… -

Secondo a Monaco come nel 2021, ma stavolta c'è un pizzico di amarezza in più. Carlosavrebbe potuto vincere, ma quei secondi persi dopo il pit - stop dietro ad una Williams sono stati probabilmente fatali per non riuscire a stare davanti a Perez e perdere così la vittoria. ...... salvo poi rendersi conto di aver commesso un errore, sia Leclerc che. A quel punto la vetta della corsa è stata presa da Sergio Perez che non l'ha piùvincendo così il suo terzo gran ...Carlos Sainz avrebbe potuto vincere, ma quei secondi persi dopo il pit-stop dietro ad una Williams sono stati probabilmente fatali per non riuscire a stare davanti a Perez e perdere così la vittoria.Una sconfitta, chiara e limpida, della Ferrari. Non della macchina, non dei piloti. Del team. Soprattutto lato strategie. La pioggia del Principato ci ha messo molto del suo nel mischiare le carte, ma ...