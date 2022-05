“Questo è per voi”.Silvia Toffanin, succede durante l’ultima puntata di Verissimo (Di domenica 29 maggio 2022) Silvia Toffanin, il gesto inaspettato. Tutto nel corso della puntata di Verissimo quando davanti alle telecamere la conduttrice si è rivolta al pubblico esternando un pensiero significativo. Infatti come molti altri programmi televisivi, anche Verissimo chiude la stagione con un record di ascolti senza pari. Ecco cosa è successo nel corso della diretta. Silvia Toffanin, mai vista così prima di ora. Silvia Toffanin, un successo indiscutibile alla guida del timone di Verissimo, che nel corso della stagione ha avuto modo di ospitare celebri volti del mondo dello spettacolo e non solo. Un salotto che mette gli ospiti a proprio agio nel corso delle piacevoli interviste ormeggiate da una conduttrice più che ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 29 maggio 2022), il gesto inaspettato. Tutto nel corso delladiquando davanti alle telecamere la conduttrice si è rivolta al pubblico esternando un pensiero significativo. Infatti come molti altri programmi televisivi, anchechiude la stagione con un record di ascolti senza pari. Ecco cosa è successo nel corso della diretta., mai vista così prima di ora., un successo indiscutibile alla guida del timone di, che nel corso della stagione ha avuto modo di ospitare celebri volti del mondo dello spettacolo e non solo. Un salotto che mette gli ospiti a proprio agio nel corso delle piacevoli interviste ormeggiate da una conduttrice più che ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Lotta per l'ambiente senza scegliere fra lavoro e salute, mobilità sostenibile, scuole nuove, più sicure e più mode… - Mov5Stelle : Uno dei ritornelli del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, per attaccare il Reddito di Cittadinanza è questo: “Dia… - Mov5Stelle : Abbiamo bisogno di tutti per far sentire la voce dei più deboli e riscrivere insieme il futuro. Iscriviti ora e ai… - Fiore37542297 : @cugusi1952 E senza fare le primarie, per questo ho lasciato il PD. - Emanuel70123144 : RT @mirkonicolino: Fali Ramadani al #Corsport su #Koulibaly: 'In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al su… -