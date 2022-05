Portieri Napoli, nuova idea per il dodicesimo uomo: parametro zero dalla Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) La stagione 2021-22 volge ormai al termine e le squadre sono pronte a staccare la spina prima di ricominciare ad allenarsi ed a preparare la nuova annata. Il Napoli, riconquistata la Champions League, proverà a spingersi oltre ed a mantenere il passo delle rivali in ottica Scudetto. Tanti interrogativi, però, accompagnano questo fine di stagione azzurro. Diversi calciatori sono in scadenza, altri non sono certi della loro permanenza all’ombra del Vesuvio. Potrebbe prospettarsi una vera e propria rivoluzione in casa azzurra, a partire dal portiere. Proprio la porta è uno degli enigmi probabilmente più difficili per Giuntoli. Gli azzurri dovranno ora scegliere probabilmente tra Ospina e Meret, oppure cedere entrambi. GENOA, ITALY – APRIL 24: Salvatore Sirigu of Genoa greets the crowd during his warm-up session prior to kick-off in the ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 29 maggio 2022) La stagione 2021-22 volge ormai al termine e le squadre sono pronte a staccare la spina prima di ricominciare ad allenarsi ed a preparare laannata. Il, riconquistata la Champions League, proverà a spingersi oltre ed a mantenere il passo delle rivali in ottica Scudetto. Tanti interrogativi, però, accompagnano questo fine di stagione azzurro. Diversi calciatori sono in scadenza, altri non sono certi della loro permanenza all’ombra del Vesuvio. Potrebbe prospettarsi una vera e propria rivoluzione in casa azzurra, a partire dal portiere. Proprio la porta è uno degli enigmi probabilmente più difficili per Giuntoli. Gli azzurri dovranno ora scegliere probabilmente tra Ospina e Meret, oppure cedere entrambi. GENOA, ITALY – APRIL 24: Salvatore Sirigu of Genoa greets the crowd during his warm-up session prior to kick-off in the ...

