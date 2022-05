Mina Settembre, la domenica su Rai 1 in attesa della seconda stagione (Di domenica 29 maggio 2022) Da domenica 29 maggio 2022 su Raiuno vanno in onda le repliche di Mina Settembre, la fortunata fiction con Serena Rossi tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ambientata a Napoli e con protagonista un’assistente sociale divisa tra il lavoro e l’amore. In tutto, gli episodi della prima stagione sono dodici, in onda per sei prime serate (le repliche della prima stagione dovrebbero quindi concludersi il 3 luglio. Essendo repliche, tutti gli episodi sono ovviamente già disponibili su RaiPlay. Per quanto riguarda il cast della prima stagione, oltre a Serena Rossi troviamo Giuseppe Zeno nei panni di Mimmo, nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora la protagonista, e Giorgio Pasotti in quelli di Claudio, ex marito di ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 29 maggio 2022) Da29 maggio 2022 su Raiuno vanno in onda le repliche di, la fortunata fiction con Serena Rossi tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ambientata a Napoli e con protagonista un’assistente sociale divisa tra il lavoro e l’amore. In tutto, gli episodiprimasono dodici, in onda per sei prime serate (le replicheprimadovrebbero quindi concludersi il 3 luglio. Essendo repliche, tutti gli episodi sono ovviamente già disponibili su RaiPlay. Per quanto riguarda il castprima, oltre a Serena Rossi troviamo Giuseppe Zeno nei panni di Mimmo, nuovo ginecologo del consultorio in cui lavora la protagonista, e Giorgio Pasotti in quelli di Claudio, ex marito di ...

