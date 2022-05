Louvre | visitatore tira una torta contro la Gioconda

(Di domenica 29 maggio 2022) Parigi, 29 mag. (Adnkronos) - Undel museo parigino delhato un pezzo dila. Il singolare episodio si è verificato oggi a opera di un uomo con una sedia a rotelle e una parrucca. Ignoti i motivi del gesto del giovane che è stato portato via dalle forze dell'ordine. La scena è stata ripresa dagli altri visitatori con i telefonini. Tantissimi i video su Twitter che mostrano quanto accaduto. In alcuni si vede anche un addetto alla sicurezza intento a pulirla. Per fortuna il capolavoro di Leonardo da Vinci, grazie alla protezione di una teca di vetro, non è stato danneggiato.

