LIVE ai supplementari la finale dei playoff di Serie B: Pisa-Monza 3-4, Marrone e doppio Gytkjaer la ribaltano (Di domenica 29 maggio 2022) La sera della verità. L’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani è pronta a vivere dalle 20.30 una domenica di passione: si decide... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022) La sera della verità. L’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani è pronta a vivere dalle 20.30 una domenica di passione: si decide...

Advertising

cascinanotizie : ???? Pisa-Monza: 3-4 Segna Gytkjaer ?? In campo per i supplementari - CalcioOggi : LIVE Pisa-Monza 3-3: si va ai supplementari, testa vincente di Marrone! - La Gazzetta dello Sport - cascinanotizie : ???? Pisa-Monza: 3-3 Segna Marrone ?? In campo per i supplementari - cascinanotizie : ???? Pisa-Monza: 3-2 Primo tempo supplementare LIVE ?? Match davvero incredibile, con il Pisa ripreso dal Monza e nuo… - cascinanotizie : ???? Pisa-Monza: 3-2 si va ai supplementari ?? Match davvero incredibile, con il Pisa ripreso dal Monza e nuovamante… -