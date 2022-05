Lallio e la Coop Alchimia festeggiano i 30 anni del centro giovanile Lu La ’Op

Leggi su bergamonews

(Di domenica 29 maggio 2022). Ildi AggregazioneLu.La.’Op difesteggia 30: unversario importante per una realtà storica del territorio, gestita dallaerativadi Boccaleone, che sarà celebrato sabato 4 giugno. “I CAG sono la radice della storia dellaerativa – racconta la presidente Nadia Pautasso – strumento importante di politiche giovanili dalle quali continuiamo a farci attraversare e a promuovere, con i Centri di Aggregazione, i Progetti Giovani, i lavori estivi per gli adolescenti di impegno civico, gli aiuto compiti. Il CAG diè storico, uno dei primi in Regione Lombardia, ma non dimostra per nulla i suoi. Vogliamo festeggiarlo ...