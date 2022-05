Inter, il nome per il dopo - Perisic fa infuriare il web (Di domenica 29 maggio 2022) I tifosi dell'Inter dicono no a Bernardeschi Ma anche l'Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport , avrebbe preso informazioni con il suo agente Federico Pastorello: il cub starebbe pensando ad un'... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 29 maggio 2022) I tifosi dell'dicono no a Bernardeschi Ma anche l', come riporta la Gazzetta dello Sport , avrebbe preso informazioni con il suo agente Federico Pastorello: il cub starebbe pensando ad un'...

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter aveva già deciso di non fare rilanci per #Perisic. Quindi il croato può andare in automatico al… - AlfredoPedulla : Poi l’opportunità #Inter di prendere una punta giovane più avanti, prima gli esuberi. Il nome non è un mistero, non… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ????? #Inter, spunta una pista per il post #Perisic ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - PierluigiLardo : RT @BisInterista: Immagina illudersi di far fumare i tifosi del Real Madrid parlando del triplete del 2010. Un nome, una garanzia: Inter Tw… - MentalitNeroaz1 : @cmdotcom - Chi per il Dopo Perisic? Filip Kostic e Federico Bernardeschi sono i più quotati. Avviati i contatti an… -