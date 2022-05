F1, Toto Wolff: “Una lezione da imparare questa gara a Montecarlo” (Di domenica 29 maggio 2022) Un quinto e un ottavo posto per la Mercedes nel GP di Montecarlo. La scuderia di Brackley ha fatto il meglio possibile, allo stato attuale delle cose, rispettando più o meno il valore di terza forza del Mondiale 2022 di F1. La prestazione di George Russell (quinto) ha confermato le ottime qualità del britannico che sa sempre raccogliere quello che la gara offre. Una corsa caotica, nel pieno stile del Principato, in cui anche l’arrivo della pioggia ci ha messo lo zampino. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Monaco e così, dopo il ritardo del via, la bandiera rossa ha fatto la sua comparsa. La Direzione gara ha deciso di attendere che Giove Pluvio ne avesse abbastanza prima di dare inizio alle danze. In tutto questo, su una pista che si asciugava, Russell ha conservato il sangue freddo, mentre Lewis Hamilton (ottavo) ha ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Un quinto e un ottavo posto per la Mercedes nel GP di. La scuderia di Brackley ha fatto il meglio possibile, allo stato attuale delle cose, rispettando più o meno il valore di terza forza del Mondiale 2022 di F1. La prestazione di George Russell (quinto) ha confermato le ottime qualità del britannico che sa sempre raccogliere quello che laoffre. Una corsa caotica, nel pieno stile del Principato, in cui anche l’arrivo della pioggia ci ha messo lo zampino. Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto su Monaco e così, dopo il ritardo del via, la bandiera rossa ha fatto la sua comparsa. La Direzioneha deciso di attendere che Giove Pluvio ne avesse abbastanza prima di dare inizio alle danze. In tutto questo, su una pista che si asciugava, Russell ha conservato il sangue freddo, mentre Lewis Hamilton (ottavo) ha ...

