F1 | Gp Monaco | pasticcio Ferrari ai box | vince Perez davanti a Sainz e Verstappen Leclerc solo 4°

Gazzetta_it : F1 GP Monaco, pasticcio Ferrari ai box: ecco cosa è successo - napolista : #Leclerc da primo a quarto a #Monaco per il pasticcio della #Ferrari ai box Su - MattiaMorbidoni : RT @Gazzetta_it: F1 GP Monaco, pasticcio Ferrari ai box: ecco cosa è successo - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Doppio pit stop: Leclerc richiamato nello stesso momento di Sainz, caos al box nel Gp di Monaco - FormulaPassion : Gara folle a Monte Carlo, con #Perez che coglie una vittoria dolcissima e si rilancia clamorosamente nel Mondiale.… -

Leggi anche Gp, incidente per Mick Schumacher È successo di tutto a. Continua la ... A quel punto rientra in pista alle spalle di Verstappen e ilè fatto in una gara scattata ...Prima vittoria della carriera per Checo a, sulle strade del Principato . Secondo Carlos Sainz, autore delai box che ha dato il via a tutto (non fermandosi dopo Perez), poi il ...Al termine di una gara infinita - scattata con un'ora di ritardo per la pioggia e spezzata in due da un incidente a Mick Schumacher, Sergio Perez vince la 68esima edizione del Gran Premio di Monaco ...Come spesso accade per il Gran Premio di Monaco, non sono mancati i colpi di scena. La pioggia incessante ha fatto ritardare la partenza di un’ora. Dopo il via, al 21 esimo passaggio un ...