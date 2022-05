Ennesima beffa per Leclerc. Al Gran Premio di Monaco è solo quarto (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Tra pioggia, ansia, colpi di scena, bandiere rosse e una partenza ritardata di oltre un'ora a causa delle avverse condizioni meteorologiche, Sergio Perez su Red Bull vince allo scadere delle due ore un caotico Gran Premio di Monaco, centrando il suo terzo successo della carriera in F1. Decisiva una strategia sbagliata della Ferrari in particolare con Charles Leclerc, chiamato due volte ai box in pochi giri per montare prima gomme intermedie e poi slick, quando la pista era ormai praticamente asciutta. Un pit stop in più che il monegasco è stato costretto a pagare con tre posizioni al traguardo. Chiudono infatti il podio Carlos Sainz secondo con la Ferrari e Max Verstappen terzo con l'altra Red Bull. quarto proprio il monegasco idolo di casa, che perde altri 3 punti nei confronti del rivale ... Leggi su agi (Di domenica 29 maggio 2022) AGI - Tra pioggia, ansia, colpi di scena, bandiere rosse e una partenza ritardata di oltre un'ora a causa delle avverse condizioni meteorologiche, Sergio Perez su Red Bull vince allo scadere delle due ore un caoticodi, centrando il suo terzo successo della carriera in F1. Decisiva una strategia sbagliata della Ferrari in particolare con Charles, chiamato due volte ai box in pochi giri per montare prima gomme intermedie e poi slick, quando la pista era ormai praticamente asciutta. Un pit stop in più che il monegasco è stato costretto a pagare con tre posizioni al traguardo. Chiudono infatti il podio Carlos Sainz secondo con la Ferrari e Max Verstappen terzo con l'altra Red Bull.proprio il monegasco idolo di casa, che perde altri 3 punti nei confronti del rivale ...

Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: ?? Ennesima beffa per #Leclerc. Al #MonacoGP è solo quarto - VVazzari : Ennesima beffa per Leclerc. Al Gran Premio di Monaco è solo quarto - Niklaus_R : RT @Agenzia_Italia: ?? Ennesima beffa per #Leclerc. Al #MonacoGP è solo quarto - Agenzia_Italia : ?? Ennesima beffa per #Leclerc. Al #MonacoGP è solo quarto - zavar0v : @Gazzetta_it Ennesima beffa. -