Catanzaro, maltratta per anni moglie e figlie: in carcere 60enne (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Per anni ha maltrattato la moglie e le due figlie, attuando comportamenti da 'padre padrone' e instaurando un clima di violenza e terrore all'interno della famiglia, fino a quando le tre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 29 maggio 2022) commenta Perhato lae le due, attuando comportamenti da 'padre padrone' e instaurando un clima di violenza e terrore all'interno della famiglia, fino a quando le tre ...

Advertising

franconemarisa : RT @MediasetTgcom24: Catanzaro, maltratta per anni moglie e figlie: in carcere 60enne #catanzaro - MediasetTgcom24 : Catanzaro, maltratta per anni moglie e figlie: in carcere 60enne #catanzaro - LaCnews24 : Catanzaro: maltratta per anni la moglie e le due figlie, 58enne finisce in carcere - LaCnews24 : Catanzaro: maltratta per anni la moglie e le due figlie, 58enne finisce in carcere -