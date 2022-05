Beautiful anticipazioni 29 maggio – 4 giugno 2022 | Liam uccide un personaggio

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 29 maggio 2022)e Hope Nuovi problemi in vista aper. L’uomo, oltre alla crisi con Hope che al momento non trova soluzione, investirà Vinny. L’amico di Thomas, appena uscito di prigione, morirà sul colpo. Da qui una complessa storyline in cui non tutto è come sembra.ri dettagli su quello che accadrà prossimamente anelle nostre. Brooke dice di non fidarsi ancora di Thomas (Matthew Atkinson) e dei suoi sentimenti morbosi per Hope. Thomas passa davanti alla porta e origlia la conversazione. Thomas (Matthew Atkinson) ha sentito Brooke (Katherine Kelly Lang) dire a Ridge (Thorsten Kaye) che secondo lei il figlio è ancora ossessionato da Hope (Annika Noelle) e fa dei tentativi per tranquillizzarla. Ma i dubbi di Brooke restano e gli intima di non ...