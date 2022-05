(Di domenica 29 maggio 2022) I capi di Stato e di Governo affronteranno un vertice insidioso, domani 30 maggio, quando daranno il via a due giorni di lavoro peruna soluzione diplomatica per porre fine al conflitto in Ucraina. Nel pomeriggio di oggi 29 maggio, l&rsquo...

Advertising

BallettiRoberto : RT @romatoday: A Bruxelles è difficile trovare un accordo sull’embargo al petrolio russo - PalermoToday : A Bruxelles è difficile trovare un accordo sull’embargo al petrolio russo - romatoday : A Bruxelles è difficile trovare un accordo sull’embargo al petrolio russo - DarJedburgh : La????spera di raggiungere un compromesso sull'embargo petrolifero contro????con il vertice di Bruxelles del 30-31 magg… - maurizio_bufi : Italia e UE, un rapporto difficile. La maggioranza intemperante che sostiene il governo Draghi solleva a Bruxelles… -

EuropaToday

Niente accordo sull'embargo al petrolio russo. Per l'Ue è sempre piùtrovare unanimità su uno dei punti principali previsto dal sesto pacchetto di sanzioni ...del vertice europeo di...Solo con un accordo tra le parti in guerra Nei piani di, anche l'obiettivo di frenare ...al tempo stesso la marina militare russa ha bloccato quell'area del Mar Nero rendendo molto... A Bruxelles è difficile trovare un accordo sull’embargo al petrolio russo AGI - Ci sarà l'onnipresente presidente ucraino, Volodymyr Zelenski, in qualità di ospite, alla giornata di apertura del vertice dei leader europei, in programma lunedì e martedì, a Bruxelles, quando ...Entro la fine dell'anno è probabile che la crescita economica del 3,1% stimata dal governo venga rivista la ribasso, senza però che il Pil scivoli in territorio negativo. «Le previsioni indicano che n ...