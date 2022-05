Viabilità Roma Regione Lazio del 28-05-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022)DEL 14 MAGGIOORE 16.20 ALESSIO CONTI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI LA CIRCONE DEL TRAFFICO, TRA LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE, IN DIREZIONE NAPOLI, E’ TORNATA REGOLARE A SEGUITO DI UN INTERVENTO PER UNA PERSONA COLTA DA MALORE CHE, IN PRECEDENZA, AVEVA CAUSATO LUNGHE CODE NEL TRATTO AUTOSTRADALE. TRAFFICO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA, SEGNALIAMO COMUNQUE DISAGI A GUIDONIA SULLA MAREMMANA INFERIORE, SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA LO SVINCOLO PER SANTA LUCIA E VIALE FERRARI NELLE DUE DIREZIONI, AL MOMENTO LA STRADA è CHIUSA PER I RILIEVI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: CHIUSA LA STAZIONE DELLA METRO A VITTORIO EMANUELE SU DISPOSIZIONE DELLA QUESTURA ...