Ultime Notizie – Russia | Calenda vs Salvini | “Piantala di dire cazz…”

"'Non ho certezze'. Ecco @matteoSalvinimi allora Piantala di dire cazzate, perché la guerra è una cosa seria e drammatica. Quindi vai a baciare il caciocavallo, saluta le mucche sulla spiaggia e lascia lavorare gli adulti. Grazie". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter replicando ad alcune affermazioni di Matteo Salvini sull'ipotesi di un suo viaggio a Mosca. Già ieri il leader di Azione aveva twittato sull'argomento: "Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria. Non è casuale, gli serve per non nominare Putin e non riconoscere mai le responsabilità della Russia nell'aggressione all'Ucraina", scriveva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

