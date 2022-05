Ultime Notizie Roma del 28-05-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 28 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in primo piano che Forze Armate russi hanno testato un nuovo missile ipersonico zircon che ha colpito un bersaglio situata ad una distanza di circa 1000 km pronunciato il Ministero della Difesa di Mosca 1 TV russa aggiunto che la velocità del missile così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo il cremino ha descritto zircon come un missile inarrestabile con una traiettoria variabile per evitare di essere scoperto la Lucia notevolmente superato gli Stati Uniti nello sviluppo di armi ipersoniche il commento del direttore del dipartimento per la liberazione è il controllo degli armamenti del Ministero degli Esteri del Cremlino per il direttore il dialogo con gli Stati Uniti sugli armamenti diventerà ...