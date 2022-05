Tragedia nel pomeriggio | violento scontro frontale tra auto | gravissimo un bambino di 3 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 28 maggio 2022) Guidonia. Un incidente devastante, tra duevetture, ridotte ora ad un cumulo di lamiere. Uno, avvenuto neldi oggi, sabato 28 maggio, che non ha mancato di coinvolgere i passeggeri che viaggiavano all’interno delle rispettivecoinvolte. Spaventoso incidente a Guidonia oggi Nel terribilesono rimaste ferite tre persone: il più grave di tutti è undi soli 3prontamente estratto dall’abitacolo della vettura su cui viaggiava dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. Lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale con l’elitrasporto, in codice rosso. Ora si trova al nosocomio A. Gemelli per le cure necessarie. Leggi anche: Guidonia, scoppia incendio in un parcheggio di mezzi ...