Tari dei sestesi in crescita del 7% La Lega: 'Colpa del porta a porta' - Cronaca - lanazione.it (Di sabato 28 maggio 2022) Brunori: 'Meglio fare come a Siena con i cassonetti intelligenti, lì la tassa è calata'. L'assessore: 'Accuse ... Leggi su lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) Brunori: 'Meglio fare come a Siena con i cassonetti intelligenti, lì la tassa è calata'. L'assessore: 'Accuse ...

force_iam : @GrasselliMarco @Balu875651831 @GioGeneSharp Come no! I controlli dei Comuni, dei Comuni che non controllano il ter… - vivererecanati : Porto Recanati: salgono i costi per lo smaltimento dei rifiuti, sale la Tari - montalcinonews : Torna il turismo, riprendono le attività di aziende, bar, ristoranti e alberghi e crescono, giocoforza, i volumi de… - vocidicitta : Nuovo articolo: Presentato il piano dei servizi ambientali gestito da Dusty: raccolta differenziata, compostaggio, - CavaliereAvv : La Tari è composta da una quota fissa , ovvero i mq del cespite , e di una quota variabile , il numero dei componen… -