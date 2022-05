Milan, giornalista belga: “Lang è un fenomeno, somiglia a Neymar” (Di sabato 28 maggio 2022) “Quando è in forma è il miglior giocatore del campionato belga”. Così il giornalista di ‘DH Les Sport+’ Christophe Franken ha presentato ai microfoni di MilanNews.it il grande obiettivo dei rossoneri, il 22enne Noa Lang. “Ha grande tecnica, è molto veloce e ha grande senso del gol – aggiunge -. I tifosi del Brugge lo amano, mentre gli altri tifosi del Belgio lo odiano perché provoca molto e fa sempre spettacolo. Assomiglia tanto a Neymar nei gesti e nella tecnica, ma anche nell’acconciatura. A volte è capace di uscire dal suo gioco o di fare un brutto fallo perché è arrabbiato, e spesso riceve cartellini gialli inutili. Radja Nainggolan lo ha spesso criticato per questo. Forse è per questo che Lang non è stato eletto miglior giocatore della stagione. In termini ... Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) “Quando è in forma è il miglior giocatore del campionato”. Così ildi ‘DH Les Sport+’ Christophe Franken ha presentato ai microfoni diNews.it il grande obiettivo dei rossoneri, il 22enne Noa. “Ha grande tecnica, è molto veloce e ha grande senso del gol – aggiunge -. I tifosi del Brugge lo amano, mentre gli altri tifosi del Belgio lo odiano perché provoca molto e fa sempre spettacolo. Astanto anei gesti e nella tecnica, ma anche nell’acconciatura. A volte è capace di uscire dal suo gioco o di fare un brutto fallo perché è arrabbiato, e spesso riceve cartellini gialli inutili. Radja Nainggolan lo ha spesso criticato per questo. Forse è per questo chenon è stato eletto miglior giocatore della stagione. In termini ...

