Miguel Oliveira | retrocessione in casa KTM | “Non è il posto dei sogni”

(Di sabato 28 maggio 2022) Non è certamente un buon momento perdel team factory di KTM. Il centauro portoghese potrebbe essere retrocesso in Tech3 dal suo team: la conferma è arrivata dal diretto interessato e le voci sono state confermate dai Pit Beirer, grande capo della squadra.persempre più concreta Laconico, sicuramente nervoso e disincantato.ha parlato, dopo il venerdì del Gran Premio d’Italia del Mugello, dell’offerta arrivata da Tech3. Ecco cosa ha detto il centauro: “Questa è stata un’offerta che mi è arrivata questa settimana. La terrò in considerazione, ma non è ildei miei“. Pit Beirer, capo di KTM, non ha spento le voci innalzate dal suo pilota. Il dirigente ha ...

Se ci sarà esigenza di un pilota più 'strutturato', che possa garantire qualche podio da subito, ci sarà un'offerta per Alex Rins o(al momento lo spagnolo accetterebbe un contratto ...O di, il portoghese dato in uscita dalla Ktm proprio in caso di arrivo di Rins e di Jack Miller dalla Ducati. Nel frattempo l'Aprilia non si ferma neppure nello sviluppo e nell'... MotoGP, KTM chiede ad Oliveira di tornare in Tech 3 per fare posto a Jack Miller CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO QUALIFICHE MOTOGP GP ITALIA SU TV8 IN CHIARO LA CRONACA DELLE FP2 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 MUGELLO PISTA FAVOREVOLE ALLA DUCATI, MA ESPARGARO' FA PAU ...MotoGP: MERCATO Non è un mistero che Aki Ajo, manager di Jack Miller e proprietario della squadra iridata in Moto2, stia trattando per l’australiano. Nel contempo anche Pol Espargarò si è offerto come ...