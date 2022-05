Mafia, Gratteri: "Impegno del Governo non pervenuto" (Di sabato 28 maggio 2022) "Nel suo discorso di insediamento Draghi non ha detto una sola volta la parola Mafia. Ha un piano? Una visione? Vorremmo sapere se ha delle proposte per contrastare le mafie, ma credo che la giustizia ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) "Nel suo discorso di insediamento Draghi non ha detto una sola volta la parola. Ha un piano? Una visione? Vorremmo sapere se ha delle proposte per contrastare le mafie, ma credo che la giustizia ...

Advertising

zazoomblog : Mafia Gratteri: Impegno del Governo non pervenuto - #Mafia #Gratteri: #Impegno #Governo - freesoul978 : Mafia, Gratteri: 'Impegno del Governo non pervenuto': (Adnkronos) - Il Procuratore Capo di Catanzaro è intervenuto… - CollectifAvanti : RT @StraNotizie: Mafia, Gratteri: 'Impegno del Governo non pervenuto' - StraNotizie : Mafia, Gratteri: 'Impegno del Governo non pervenuto' - lifestyleblogit : Mafia, Gratteri: 'Impegno del Governo non pervenuto' - -