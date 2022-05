LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari 39-29, Playoff Serie A basket in DIRETTA: fiammata in apertura di secondo quarto dei meneghini, la Dinamo fatica a contenere in difesa (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-38 Altro canestro del croato, che sale a quota 8 punti! 46-36 Appoggio morbido di Bilan, Sassari prova a ricucire lo strappo! 46-34 Bomba del ‘Chacho’ Rodriguez, +12 Olimpia Milano e time-out di Piero Bucchi! 43-34 Non sbaglia Treier, che segna per il -9 Dinamo! 43-32 Shields perfetto dal pitturato, +11 Armani Exchange! 41-32 2/2 per Datome dalla lunetta, +9 Milano! 39-32 Treier dall’arco sblocca il punteggio per la Dinamo, che scende sotto i dieci punti di svantaggio! 39-29 Hines prende letteralmente il volo e schiaccia a due mani! Primo vantaggio in doppia cifra per l’Olimpia dall’inizio del match. 37-29 Risponde subito Shavon Shields, che sale a quota 12 ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46-38 Altro canestro del croato, che sale a quota 8 punti! 46-36 Appoggio morbido di Bilan,prova a ricucire lo strappo! 46-34 Bomba del ‘Chacho’ Rodriguez, +12e time-out di Piero Bucchi! 43-34 Non sbaglia Treier, che segna per il -9! 43-32 Shields perfetto dal pitturato, +11 Armani Exchange! 41-32 2/2 per Datome dalla lunetta, +9! 39-32 Treier dall’arco sblocca il punteggio per la, che scende sotto i dieci punti di svantaggio! 39-29 Hines prende letteralmente il volo e schiaccia a due mani! Primo vantaggio in doppia cifra per l’dall’inizio del match. 37-29 Risponde subito Shavon Shields, che sale a quota 12 ...

