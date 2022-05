LIVE Moto2, GP Italia 2022 in DIRETTA: Canet svetta in Q2 su Acosta, 4° Vietti su Pasini (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 16.02 Ottimo turno per Canet, il migliore anche nella terza sessione di prove libere. L’iberico di Pons guiderà il gruppo domani in una prova che si preannuncia oltremodo interessante. 15.59 La Spagna si conferma al vertice! Canet ed Acosta apriranno la prima fila, mentre Vietti partirà dalla quarta casella della griglia davanti ad uno strepitoso Pasini. 15.57 La classifica finale della Q2: 1 40 A. Canet 1:51.121 2 51 P. Acosta +0.125 3 22 S. LOWES +0.158 4 13 C. Vietti +0.260 5 11 M. Pasini +0.344 6 79 A. ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 16.02 Ottimo turno per, il migliore anche nella terza sessione di prove libere. L’iberico di Pons guiderà il gruppo domani in una prova che si preannuncia oltremodo interessante. 15.59 La Spagna si conferma al vertice!edapriranno la prima fila, mentrepartirà dalla quarta casella della griglia davanti ad uno strepitoso. 15.57 La classifica finale della Q2: 1 40 A.1:51.121 2 51 P.+0.125 3 22 S. LOWES +0.158 4 13 C.+0.260 5 11 M.+0.344 6 79 A. ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota riminese scatterà dalla seconda fila alle spalle di Vietti - https://t… - motograndprixit : #Moto2 #ItalianGP #MugelloGP #Mugello Il pilota riminese scatterà dalla seconda fila alle spalle di Vietti - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Italia 2022 in DIRETTA: tra pochi minuti la Q2 - #Moto2 #Italia #DIRETTA: #pochi #minuti - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Italia 2022 in DIRETTA: accedono al Q2 Dalla Porta e Vietti miglior tempo per Canet. Qualifiche alle… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #ItalianGP #Mugello #MugelloGP Settimo tempo per il leader della classifica iridata #CelestinoVietti - https://… -