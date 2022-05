Le polemiche per la domanda sul concorso a cattedra sulla “razza europea” (Di sabato 28 maggio 2022) Improvvisare una lezione sulla “razza europea”. Questo il compito richiesto ad un candidato durante la prova orale per il concorso a cattedre, in Abruzzo, per la scuola secondaria. E no, “non siamo nel 1938” e nemmeno “su Lercio”, come specifica Alessandro Vaccarelli, docente di pedagogia all’Università de L’Aquila, studioso di intercultura e razzismo, che con un post su Facebook ha denunciato l’accaduto. “Non è Lercio. Si tratta di una prova (orale) per il concorso a cattedre per la scuola secondaria (Italiano, storia, geografia). E non è nemmeno una prova del 1938. La razza europea. La razza europea? Cioè? Come si potrebbe articolare una lezione sulla “razza europea”? ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Improvvisare una lezione”. Questo il compito richiesto ad un candidato durante la prova orale per ila cattedre, in Abruzzo, per la scuola secondaria. E no, “non siamo nel 1938” e nemmeno “su Lercio”, come specifica Alessandro Vaccarelli, docente di pedagogia all’Università de L’Aquila, studioso di intercultura e razzismo, che con un post su Facebook ha denunciato l’accaduto. “Non è Lercio. Si tratta di una prova (orale) per ila cattedre per la scuola secondaria (Italiano, storia, geografia). E non è nemmeno una prova del 1938. La. La? Cioè? Come si potrebbe articolare una lezione”? ...

