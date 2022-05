Lavori infiniti e beffa a via Nazionale. Intervento inutile, tutto da rifare (Di sabato 28 maggio 2022) A luglio festeggerà un anno, ma c'è davvero poco da festeggiare per via Nazionale. Il cantiere infinito, che ogni tanto si fermava per poi ripartire con tanto di proteste dei commercianti e che dall'estate scorsa hanno visto dimezzare gli incassi, continua a riservare spiacevoli sorprese. Le condizioni di via Nazionale è sotto gli occhi, così malridotta con i vecchi sampietrini ancora al loro posto, colate di asfalto di qua e colate di asfalto di là. E tutto si ferma ancora una volta, adesso fino a data da definire. Sembra uno scherzo ma scherzo non è. La giunta Gualtieri si è resa conto che è inutile continuare quando su quella strada dovranno ricominciare i Lavori necessari per il passaggio del tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. Dunque, tra uno stop and go senza fine ora sembra essere arrivato lo stop ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) A luglio festeggerà un anno, ma c'è davvero poco da festeggiare per via. Il cantiere infinito, che ogni tanto si fermava per poi ripartire con tanto di proteste dei commercianti e che dall'estate scorsa hanno visto dimezzare gli incassi, continua a riservare spiacevoli sorprese. Le condizioni di viaè sotto gli occhi, così malridotta con i vecchi sampietrini ancora al loro posto, colate di asfalto di qua e colate di asfalto di là. Esi ferma ancora una volta, adesso fino a data da definire. Sembra uno scherzo ma scherzo non è. La giunta Gualtieri si è resa conto che ècontinuare quando su quella strada dovranno ricominciare inecessari per il passaggio del tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. Dunque, tra uno stop and go senza fine ora sembra essere arrivato lo stop ...

