(Di sabato 28 maggio 2022) In una finale segnata dai disordini e iniziata in ritardo, la squadra di Carlo Ancelotti ha vinto la Champions League per la 14ma volta

Il Real Madrid batte il Liverpool e conquistando la sua quattordicesima Champions League. PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il Real Madrid batte 1-0 il Liverpool in finale e vince la sua quattordicesima Champions League grazie ad un gol decisivo di Vinicius. Il protagonista per le 'merengues' è Courtois. Parigi, 28 mag. – (Adnkronos) – Il Real Madrid è campione d'Europa per la 14/a volta nella sua gloriosa storia. Nella finale dello Stade de France i 'blancos' sconfiggono 1-0 il Liverpool.