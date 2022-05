Il Real Madrid è campione d’Europa | Ancelotti sempre più nella storia

Leggi su seriea24

(Di sabato 28 maggio 2022)– Un gol di Vinicius decide la finale di Champions League, per la quattordicesima volta il. Seconda sconfitta in finale, in quattro anni, per il Liverpool di Klopp. Nel mezzo quella vinta contro il Tottenham al Wanda Metropolitano. La finale di Champions, dopo diversi ritardi a causa dell’ingresso ritardato dei tifosi del Liverpool, inizia con 36 minuti di ritardo. Nel primo tempo il Liverpool ha il controllo della gara. I ‘Reds’ impegnano in più di qualche occasione uno straordinario Courtois, che in una circostanza si aiuta col palo a respingere la conclusione di Mane. Verso la fine dal primo tempo Benzema porta ilin vantaggio. Un gol annullato dopo un lunghissimo controllo al Var. ...