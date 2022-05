(Di sabato 28 maggio 2022) Dramma al 17/oche si tiene nel vicentino: undi 51 anni a bordo dell’numero 88 che guidava con al fianco la figlia 21enne come navigatore ha avuto unimprovviso...

Advertising

infoitinterno : Tragedia durante il rally storico, malore per un pilota: Michele Bortignon è morto davanti gli occhi della figlia 2… - infoitinterno : Il pilota Michele Bortignon accusa malore in auto e muore, gara annullata al Rally Storico Campagnolo - nordest24 : Malore durante il Rally: morto un pilota, accanto a lui la figlia 21enne ?? I medici hanno tentato di rianimare… - Tuttipazziperi1 : Il pilota italiano vestirà i colori di @ArubaRacing nei GP di Mugello, Barcellona e Misano. I piloti della… - MotorcycleSp : Con il GP d'Italia che si svolgerà tra pochi giorni, Ducati ha confermato che Michele Pirro sarà a b... #MotoGP… -

commenta Dramma al 17esimo Rally storico Campagnolo in provincia di Vicenza: undi 51 anni,Bortignon , a bordo dell'auto numero 88, ha avuto un malore improvviso nel percorso di trasferimento dopo la tappa di Recoaro Terme ed è morto. L'uomo era alla guida con ......speciale numero 3 a Recoaro 1000 l'auto numero 88 è finita contro un muretto dopo che ilè ... come riporta il Giornale di Vicenza si tratta diBortignon , 58 anni, del Team Bassano alla ...Sabato 28 maggio, poco dopo mezzogiorno, un arresto cardiaco ha stroncato la vita di Michele Bortignon, 51enne pilota di Romano d'Ezzelino, del Team Bassano. (VicenzaToday) Tragedia durante il rally ...Il pilota è riuscito ad accostare prima di accasciarsi senza più riprendersi. Dramma durante il diciassettesimo Rally Storico Campagnolo che si sta tenendo in queste ore nell'Alto vicentino. I sanitar ...