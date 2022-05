I Santi di Sabato 28 Maggio 2022 (Di sabato 28 maggio 2022) San GERMANO DI PARIGI Vescovo Autun (Francia), fine del V secolo – Parigi, 28 Maggio 576Saint-Germain-des-Prés è oggi tra i quartieri più suggestivi di Parigi. La chiesa che vi sorge è stata ricostruita nel 990, dopo la distruzione dell’abbazia precedente. L’edificio – che sorgeva appunto “nei prati” attorno a Parigi – era stato voluto da re Childerico, che l’aveva donato a Germano (496-576), abate del monastero benedettino di San Sinforiano, cui attribuiva la sua miracolosa guarigione. Saint-Germain divenne il monastero più importante di Parigi e uno dei g…www.Santiebeati.it/dettaglio/54950 Sant’ ANDREA IL FOLLE X secolowww.Santiebeati.it/dettaglio/98821 San LUCIANO (O FELICIANO) Martire www.Santiebeati.it/dettaglio/91421 Santi EMILIO, FELICE, PRIAMO E FELICIANO Martiri venerati in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) San GERMANO DI PARIGI Vescovo Autun (Francia), fine del V secolo – Parigi, 28576Saint-Germain-des-Prés è oggi tra i quartieri più suggestivi di Parigi. La chiesa che vi sorge è stata ricostruita nel 990, dopo la distruzione dell’abbazia precedente. L’edificio – che sorgeva appunto “nei prati” attorno a Parigi – era stato voluto da re Childerico, che l’aveva donato a Germano (496-576), abate del monastero benedettino di San Sinforiano, cui attribuiva la sua miracolosa guarigione. Saint-Germain divenne il monastero più importante di Parigi e uno dei g…www.ebeati.it/dettaglio/54950 Sant’ ANDREA IL FOLLE X secolowww.ebeati.it/dettaglio/98821 San LUCIANO (O FELICIANO) Martire www.ebeati.it/dettaglio/91421EMILIO, FELICE, PRIAMO E FELICIANO Martiri venerati in ...

Advertising

wandalvr_ : io pregando tutti i santi di riuscire a capire almeno qualcosa di fisica venerdì per la verifica di sabato perché prima non posso studiare - klaurbucks : in questo momento sto pregando tutti i santi che luigi faccia un instore vicino a me il sabato/domenica perché altr… - lean_cop : Success posted in Leancop | Piccole soddisfazioni dopo che sabato sono venuti giu tutti i santi e tutti i ktsm!!!!!… - vundegesa : Salmo 15 Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili, * è tutto il mio amore. #vespri #sabato #chiesa #chiesacattolica - MaryandAnnaLAND : Letture del giorno Sabato 21 maggio 2022 V Settimana del Tempo di Pasqua Colore liturgico: rosso Le letture del g… -