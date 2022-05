Guendalina e Alessandro “fuori” dall’Isola, potrebbero non tornare più in studio: ecco perché (Di sabato 28 maggio 2022) Grande mistero su Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind assenti all’Isola dei Famosi 2022 durante la diretta di ieri sera: li ritroveremo in studio? Guendalina e Alessandro “fuori” dall’Isola: ecco perché A svelare un croccante retroscena ci pensano i colleghi di Biccy, raccontando che, probabilmente, alcuni di loro potrebbero sparire dai radar per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 28 maggio 2022) Grande mistero suTavassi,Iannoni, Licia Nunez e Blind assenti all’Isola dei Famosi 2022 durante la diretta di ieri sera: li ritroveremo inA svelare un croccante retroscena ci pensano i colleghi di Biccy, raccontando che, probabilmente, alcuni di lorosparire dai radar per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Guendalina e Alessandro “fuori” dall’Isola, potrebbero non tornare più in studio: ecco perché - blogtivvu : Perché Guendalina Tavassi, Blind, Alessandro Iannoni e Licia Nunez non erano in studio all’Isola? #isola - tnomeutente : RT @_serietv: #guendalina e #alessandro sarebbero arrivati in finale perchè almeno per altre 3 puntate non sarebbero andati in nomination ??… - tnomeutente : RT @vilponti: Quando decidi di allungare perché al venerdì battevi RaiUno ma se ne vanno quelli che ti facevano battere RaiUno proprio perc… - ChiaraMaschero1 : RT @matteoswift13: LA PRIMA PUNTATA SENZA GUENDALINA E ALESSANDRO COME STIAMO??? #isola -