Francisco Brito è il principe di Salerno Don Ramiro

(Di sabato 28 maggio 2022) di Luca Gaeta Cenerentola attende il suoche qui aha il volto e la voce del tenore argentino. Lo abbiamo raggiunto alla vigilia della prima dell’opera rossiniana in scena al Teatro Verdi anche domani, in pomeridiana, alle ore 18. Come si è appassionato alla musica? Non provengo da una famiglia di musicisti. La mia mamma, che ha una bellissima voce e un ottimo orecchio musicale, fa la pittrice. Il mio papà è un geologo. Quindi a casa mia tutti fanno altro, ciò nonostante il legame che ho con la musica è nato sin da quando ero bambino. Infatti ricordo che nei primi saggi scolastici le maestre mi chiedevano di cantare ed io lo facevo sempre con grande piacere. Poi ho suonato la chitarra ma mio padre mi propose di intraprendere lo studio del canto. Ho studiato privatamente in Argentina con ...